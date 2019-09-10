Жители Челябинска не оценили театральную постановку с бритьем ног и голой женщиной

По данным издания, создатель постановки Евгений Марчелли определил ее жанр как психический детектив с комедийными элементами. Судя по сюжету, в основу спектакля легла пьеса драматурга Робера Тома «Восемь женщин». Именно по ее мотивам в свое время Франсуа Озон снял одноименную картину с участием известных французских актрис.

«Дни.ру» рассказали, что именно так шокировало челябинцев. По ходу действа на сцене появлялась то «голая женщина в ванне», то кто-то из действующих лиц «брил ноги на сцене». При этом основной акцент, по мнению зрителей, был сделан на унитазе.