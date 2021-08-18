Жители Белова нарядили скульптуру «Жил-был пес»
Скульптуру волка из мультфильма «Жил-был пес» принарядили в городе Белово в Кемеровской области. Об этом сообщило издание «Сiбдепо» со ссылкой на соцсети.
По данным ИА Nation News, на лапках волка появились кеды. Это приурочили в Дню физкультурника, который отмечается 14 августа.
Многим пользователям понравилось такое изменение. Они даже предложили добавить персонажу еще одежды.
«Так даже лучше, еще шорты в синий, а майку в красный цвет!» — написал один из них.