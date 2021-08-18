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    18 августа 2021, 22:41

    Жители Белова нарядили скульптуру «Жил-был пес»

    Дарья Морозова

    Скульптуру волка из мультфильма «Жил-был пес» принарядили в городе Белово в Кемеровской области. Об этом сообщило издание «Сiбдепо» со ссылкой на соцсети.

    По данным ИА Nation News, на лапках волка появились кеды. Это приурочили в Дню физкультурника, который отмечается 14 августа.

    Многим пользователям понравилось такое изменение. Они даже предложили добавить персонажу еще одежды.

    «Так даже лучше, еще шорты в синий, а майку в красный цвет!» — написал один из них.