Жители Белова нарядили скульптуру «Жил-был пес»

Скульптуру волка из мультфильма «Жил-был пес» принарядили в городе Белово в Кемеровской области. Об этом сообщило издание «Сiбдепо» со ссылкой на соцсети.

По данным ИА Nation News, на лапках волка появились кеды. Это приурочили в Дню физкультурника, который отмечается 14 августа.

Многим пользователям понравилось такое изменение. Они даже предложили добавить персонажу еще одежды.

«Так даже лучше, еще шорты в синий, а майку в красный цвет!» — написал один из них.