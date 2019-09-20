Житель Петербурга открыл стрельбу по прохожим

По данным издания, ЧП случилось в Калининском районе города возле улицы Учительской. Предварительно, подозреваемый стрелял из пистолета «Макарыч» (газовый пистолет с возможностью стрельбы резиновой пулей) по двум мужчинам. Перед этим стрелок поссорился с ними на улице.

В результате пострадавших с ранениями головы и живота доставили ближайшую больницу. Их состояние уточняется, уже известно, что ранения серьезные. Одному из мужчин может грозить частичная ампутация конечности