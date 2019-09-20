Житель Петербурга открыл стрельбу по прохожим
Минувшей ночью в Санкт-Петербурге 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из пистолета по прохожим. Два человека получили серьезные ранения. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, ЧП случилось в Калининском районе города возле улицы Учительской. Предварительно, подозреваемый стрелял из пистолета «Макарыч» (газовый пистолет с возможностью стрельбы резиновой пулей) по двум мужчинам. Перед этим стрелок поссорился с ними на улице.
В результате пострадавших с ранениями головы и живота доставили ближайшую больницу. Их состояние уточняется, уже известно, что ранения серьезные. Одному из мужчин может грозить частичная ампутация конечности