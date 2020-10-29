Житель Кузбасса приехал в полицию с похищенной им женщиной

Возбуждено уголовно дело по подозрению в похищении человека.

В сентябре мужчина ехал на машине и увидел на улице свою бывшую сожительницу с ребенком. Он уговорил женщину оставить несовершеннолетнего у родственников и прийти к нему разговор. Местная жительница согласилась. После этого подозреваемый ударил ее, затолкал в машину и уехал.

Очевидцы сообщили об этом в полицию, отметила «Русская планета». Тогда мужчина приехал с потерпевшей к участковому. Он надеялся, что та опровергнет все обвинения. Однако женщина попросила о помощи и написала заявление о похищении.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который украл несколько бутылок со спиртным из супермаркета. У нарушителя при себе оказался травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело.