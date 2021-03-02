Житель Канады на прогулке в парке нашел античную монету II века

Житель Канады Крис Монк рассказал в соцсети, что во время прогулки в парке Ванкувера обнаружил античную монету времен правления римского императора Антонина Пия, сообщил CTV News.

Уточняется, что мужчина проверял местность с металлоискателем. В какой-то момент прибор начал пищать и канадец раскопал артефакт, который лежал на глубине 15 сантиметров. Дома он очистил монету и отправил ее фото в общество нумизматов, написал сайт «Политика сегодня».

«Эта монета досредневекового периода. Когда задумываешься, какой путь она преодолела, чтобы оказаться в моей ладони, понимаешь, насколько это невероятно», — пояснил Крис.

Эксперт из ванкуверского клуба любителей древних монет Пол Андерсон заявил, что монета была создана в 140-144 годы нашей эры.

Ранее на северо-западе Австралии ученые нашли древнейший наскальный двухметровый рисунок кенгуру, который сделали 17-17,5 тысяч лет назад. Археологи считают, что изображение похоже на найденные недавно в Индонезии фрагменты пещерной живописи возрастом 40 тысяч лет.