Жириновский предложил переименовать улицу в Твери в честь Михаила Круга

Музыкального исполнителя слушали миллионы людей, сказал политик. Поэтому в честь него можно переименовать Трехсвятскую улицу.

«Надо ту, где больше сторонников его живет, где люди ходят. Может, ближе к Арбату местному. Как у нас на Арбате Виктор Цой», — отметил Жириновский.

Он также предложил подумать над вариантом переименования улицы, где жил Круг.

Жириновский направит письмо со своей идеей главе города. Родственники или комиссия при городской думе получат право решить, какую улицу можно назвать в честь шансонье.

Лидер ЛДПР признался, что и сейчас иногда слушает Круга. Ему нравится простая мелодия, близкая и понятная каждому человеку, в том числе «Владимирский централ».

Михаил Круг дружил с Жириновским. Политик помог ему получить пост помощника депутата. В 2002 году неизвестные напали на дом певца и убили его, напомнило агентство Ura.ru. Шансонье заслонил собой супругу, когда злоумышленники открыли огонь. После смерти музыканта в Твери установили бронзовый памятник: Круг сидит на скамейке, оперевшись на гитару.