Жесткий трейлер фильма «Мортал Комбат» побил рекорд просмотров

Первый трейлер фильма «Мортал Комбат» побил рекорд просмотров среди red-band-трейлеров — роликов с демонстрацией сцен жестокости. Об этом сообщил Deadline.

За первую неделю трейлер посмотрели на разных площадках более 116 миллионов раз. Таким образом, лента установила рекорд среди фильмов со взрослым рейтингом R (17+).

Трейлер оценили фанаты оригинальной серии файтингов и обычные зрители. Ролик собрал 98% нейтрально-положительных отзывов от аудитории. Видеоигровые сайты GameSpot и NintendoWire до выхода трейлера относились к адаптации скептически, но потом тоже приятно удивились.

Премьера фильма «Мортал Комбат» запланирована на 8 апреля. Кинокартина представляет собой экранизацию одноименной компьютерной игры. Главные роли исполнили Льюис Тан, Джо Таслим, Джессика МакНэми, Хироюки Санада.

До этого такой рекорд устанавливали «Логан» и вторая часть «Дэдпула», отметила «Газета.ru».