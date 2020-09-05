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    05 сентября 2020, 16:28

    Жерар Депардье принял православие в Париже

    Анатолий Минкин

    Через несколько лет после получения российского гражданства актер Жерар Депардье перешел в православную веру. Как сообщило издание Valeurs, он крестился в соборе Святого Александра Невского в центре Парижа.
    Жерар Депардье принял православие в Париже

    Эту информацию подтвердили и в Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции Московского патриархата, сообщил «Царьград».

    На торжественном событии присутствовали около 30 человек. Сам Депардье заявил, что он принял решение о смене веры после общения с православными священниками. Своим духовным наставником он назвал митрополита Псковского и Порховского Тихона.

    Практически сразу после принятия православия актер стал крестным отцом маленькой девочки, которую приобщили к таинству в тот же день.

    Жерар Депардье известен своими постоянными духовными поисками. В 60-х годах прошлого века он принимал ислам. Позже увлекся индуизмом и буддизмом.

    В 2013 году Жерар Депардье получил российское гражданство. Тогда же он заявил, что готов купить квартиру в Москве и домик на Алтае. Он отметил, что многие восхищаются его новым паспортом и постоянно просят его показать.

    Однако вместо домика на Алтае актер получил участок в деревне Лапоровичи под Минском. В 2017 году он посетил белорусский завод виноградных вин. Ночевать он остался у председателя Папернянского сельисполкома. Депардье настолько восхитился растущим в Белоруссии виноградом, что глава государства Александр Лукашенко поручил выделить ему участок в 15 соток.

    Новости SMI.FM