Эксклюзив 22 марта 2023, 17:47 Жена Полунина объяснила, почему его не было на награждении в Кремле Жена Полунина Ильиных рассказала, что во время награждения в Кремле он был на репетиции РИА «Новости»

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Артист балета Сергей Полунин удостоился премии для молодых деятелей искусства, но не пришел на сегодняшнее награждение в Кремле. «360» связался с его женой Еленой Ильиных, чтобы узнать причину его отсутствия. Оказалось, он был занят работой.

«Сейчас совсем некогда, мы на репетиции, извините, пожалуйста», — ответив на звонок, объяснила Елена.

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Перед Днем работника культуры, который отмечается 25 марта, президент Владимир Путин вручил премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также премии для молодых деятелей культуры за 2022 год. Глава государства заметил, что Полунина нет в зале, но все же произнес добрые слова в его адрес. Президент назвал артиста балета молодым, но уже признанным мастером, который смог вписать свои страницы в мировую историю хореографии, и добавил, что Сергей Полунин активно поддерживает юных талантливых танцоров.

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Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что некоторые из награжденных не смогли прийти на церемонию из-за работы.