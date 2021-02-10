Жена Обамы объявила о запуске детского шоу «Вафля и Моти» на Netflix

Жена бывшего президента США Барака Обамы Мишель объявила в своем Тwittеr-аккаунте о скором запуске нового детского шоу «Вафля и Моти». Представить его планируют 16 марта этого года, написало издание «ПолитРоссия».

По словам экс — первой леди Штатов, шоу появится на стриминговом сервисе Netflix. В нем будет рассказываться о культуре и кухне разных стран. Обама призналась, что с нетерпением ждет премьеры.

«Не могу дождаться, когда семьи и дети отовсюду присоединятся к нашим приключениям, во время которых мы познаем, готовим и пробуем вкусную еду со всего мира», — подчеркнула Мишель.

Отмечается, что Netflix и семья Обама успели анонсировать выход порядка шести новых совместных проектов. В их числе многосерийные ленты о девушке, работающей под прикрытием, а тажке о нацпарках и дикой природе. Еще был представлен научно-фантастический фильм, картина о покорителе Эвереста и экранизация произведения «Выход на Запад».

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