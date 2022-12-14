Культура 14 декабря 2022, 22:16 «Железного человека» и «Русалочку» признали национальным достоянием США Фильм «Железный человек» и мультфильм «Русалочка» вошли в реестр библиотеки Конгресса США YouTube

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Фильм «Железный человек» и мультфильм «Русалочка» признаны национальным достоянием США, они включены в реестр фильмов библиотеки Конгресса, сообщило издание Variety.

В список попали еще 25 фильмов, в том числе «Кэрри» 1976 года, мюзикл «Лак для волос» и «Сирано де Бержерак». По словам сотрудника библиотеки Конгресса Карлы Хайден, эти ленты стали главными элементами американской культуры.

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«Мы гордимся тем, что добавляем в Национальный реестр еще 25 лент, снятых группой ярких и разноплановых режиссеров, и сохраняем наше кинематографическое наследие», — пояснила собеседница.

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В общей сложности в реестр включены 850 кинолент и анимационных фильмов. Ранее сообщалось, что режиссер Майк Флэнеган приобрел права на съемки сериала, в основу которого ляжет цикл произведений Стивена Кинга «Темная Башня». Постановщик планирует создать пять сезонов. Вместе с ним над проектом будет трудиться исполнительный продюсер Тревор Мейси.