Вышел новый альбом Земфиры Borderline

На стриминговых сервисах появился новый альбом Земфиры Borderline. Он стал первой полноформатной работой певицы за последние восемь лет.

В альбоме, который добавили в Spotify, «Яндекс.Музыку» и другие сервисы с полуночи 25 февраля, 12 треков.

Среди вошедших в Borderline композиций оказалась песня «Остин», названная критиками «пропитанной злостью, мизантропией и самолюбованием <…> без музыкального и текстового развития». Клип на нее длительностью около пяти минут вышел неделю назад. Он сделан по мотивам мобильной игры Homescapes. Земфира включила в альбом и «Крым», который представила еще весной 2020 года.

Теперь у певицы семь полноформатных студийных альбомов. Предыдущий — «Жить в твоей голове» — вышел в феврале 2013 года.

Первый альбом Земфиры был записан в 1998–1999 годах. В него вошли песни «СПИД», «Ромашки», «Ариведерчи», ставшие настоящей сенсацией. В 2000-м в радиоэфире постоянно звучали ее «Не отпускай», «Девочка созрела» и «Искала» из второго альбома — «Прости меня моя любовь». Следующие три альбома — «14 недель тишины», «Вендетта», «Спасибо» — не смогли повторить столь массового успеха.