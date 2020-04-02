Земфира выпустила песню впервые за полтора года

Российская певица Земфира выпустила новый сингл впервые за полтора года. Песня с названием «Крым» доступна в социальных сетях певицы и музыкальных сервисах.

Об этом Земфира рассказала на своей странице в Instagram.

«Однозначно брошу курить, потому что тебя бесит кашель, как у больных, и нам пришлось бы поехать в Крым», — поет она в новой песне.

Последние две новых песни артистка исполнила на концерте в ОАЭ. Одна песня называлась «Abuse», в ней Земфира пела о боли. Вторая — «Goodbye». Но студийные версии песен так и не вышли.

В 2016 года певица объявила, что больше не будет совершать длительные гастроли по России и миру. Поэтому нечастые выступления Земфиры собирают полный sold-out.