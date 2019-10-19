Земекис ведет переговоры с Disney об игровом ремейке «Пиноккио»

Изначально режиссерское кресло должен был занять создатель «Паддингтона» Пол Кинг, но в начале года он покинул проект по неизвестным причинам. «Пиноккио» остался и без продюсера после ухода Дэвида Хеймана.

СМИ: студия Disney перезапустит «Бэмби» в стиле «Короля льва» Подробнее

Роберт Земекис, в свою очередь, хочет перенести нарисованную историю о деревянном мальчике в художественный фильм. По данным издания, режиссер не искал ничего нового пока не сдаст свой новый фильм «Ведьмы».

Но в данный момент картина уже на постпродакшн и внимание режиссера ей не требуется, поэтому Земекис начал искать кандидатов на роли.

На роль плотника Джепетто изначально претендовал Том Хэнкс, но в итоге он отказался. Земекис надеется повторить успех «Аладдина» и «Короля льва» своей историей о марионетке, которая в итоге становится настоящим мальчиком.

В последние годы фильмы режиссера «Полет», «Союзники «и «Добро пожаловать в Марвен» не пользуются успехом у публики. С «Пиноккио» у Земекиса должно получиться хорошо, потому что как ни он смог совместить мультипликацию с художественным изображением в картине «Кто подставил кролика Роджера?».

Между тем СМИ сообщили, что следующей художественной версией от Disney может стать «Бэмби». Однако генеральный директор студии Боб Айгер заявил, что планов восстанавливать историю олененка пока нет.