Культура 09 февраля 2023, 12:29 Зельфира Трегулова покинула пост гендиректора Третьяковской галереи Минкульт: гендиректор Третьяковской галереи Трегулова покинула пост flickr

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Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова покидает пост. Ее сменит Елена Проничева, возглавлявшая Политехнический музей с 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры России.

Уточняется, что у Трегуловой истек срок трудового контракта. Она была гендиректором Третьяковки с 2015 года, под ее руководством организовали много масштабных выставочных, научных, образовательных, просветительских проектов.

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«Елене Проничевой предстоит сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Государственной Третьяковской галереи и ее филиалов, в том числе в рамках создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов», — констатировали в Минкульте.

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Третьяковская галерея — крупнейший художественный музей в России. Купец Павел Третьяков основал культурное учреждение в 1856 году. Основа музейной коллекции сформировалась в конце ХIХ века. При этом экспозиция продолжала пополняться. Сейчас она насчитывает свыше 200 тысяч предметов живописи, скульптур и других экспонатов.