Зеленую кофту Курта Кобейна продали за 334 тысячи долларов

Чек на имя Курта Кобейна нашли в американском подвале Подробнее

В этом кардигане зеленого цвета Кобейн выступал на легендарном концерте MTV Unplugged в 1993 году. Концерт считается одним из лучших в истории коллектива.

Стоимость лота изначально оценивали в 200-300 тысяч долларов. По данным CNN, это самая дорогая кофта из когда-либо проданных на аукционах.

Со времени концерта кардиган ни разу не стирали и не сдавали в химчистку. Четыре года назад кофту уже продавали на аукционе, выручив за нее 137 тысяч долларов. Ранее она принадлежала Джеки Фарри — близкой подруге семьи Кобейнов.

Помимо свитера с молотка ушла гитара Кобейна — голубой Fender Mustang. На ней он играл во время тура In Utero в 1993 году. Инструмент продали за 340 тысяч долларов.

Курт Кобейн был лидером культового коллектива 1990-х. Он погиб в 1994 году, совершив самоубийство. Тогда же Nirvana прекратила свое существование.