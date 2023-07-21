Культура 21 июля 2023, 09:37 Зеленский приказал найти замену уволенному из-за сериала министру культуры Президент Украины Зеленский поручил премьеру Шмыгалю найти замену министру культуры Википедия

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Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подал в отставку. Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю найти ему замену после скандала вокруг планов чиновника снять сериал о программистах, сообщил ТАСС.

«Попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины», — сказал глава государства в одном из последних видеообращений.

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Депутатов Верховной рады и украинскую общественность возмутило появление в системе госзакупок тендера Минкульта на съемки сериала о программистах за 900 тысяч долларов. Они посчитали такие траты неуместными.

Александр Ткаченко, возглавлявший министерство чуть дольше трех лет, уже подал заявление об уходе. Его удивило поручение президента. Министр объяснил свое решение уволиться шквалом недоразумения по поводу важности культуры во время конфликта, сообщил RT. Он назвал ее щитом идентичности народа и границ Украины.