«Зебра в клеточку» научит дошколят принимать себя и окружающих

В Сети доступна первая серия «Кто сделал чудо?». Главные герои сериала — зебра Клеточка с необычным узором на теле, зебра в полосочку Поля, слон Родион, страус Паша и его младший брат — яйцо Петя, а также крокодил-вегетарианец Гоша. Сюжет развивается на острове в африканских джунглях.

Над проектом помогала работать психолог Анна Скавитиная. Дети научатся принимать индивидуальные особенности себя и других, справляться с возникающими трудностями благодаря дружбе и творчеству.

Мультфильм рассчитан на дошкольную аудиторию — три-шесть лет.

Музыку для сериала написал композитор Максим Дунаевский. В каждой серии юных зрителей ждет оригинальная песня или танец.

Движения для персонажей придумал креативный продюсер Алексей Алексеев. Ранее он работал над музыкальными клипами, в частности «Хару-Мамбуру» группы «Ногу свело».

Телевизионная премьера сериала студии «Союзмультфильм» и АО «Первый канал. Всемирная сеть» прошла в День защиты детей, 1 июня, на канале «О!».

Всего планируется выпустить 52 серии, это позволит проекту выйти на зарубежный рынок. Музыкальный сериал уже представили на престижном рынке контента MIPTV 2020, где его признали одним из наиболее перспективных для международной дистрибуции в категории preschool.