04 мая 2023, 15:17
Здания бывшей богадельни и школы Садовникова и Герасимова в Петербурге отреставрируют к концу года
В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в Петербурге рассказали о предполагаемом сроке завершения работ по реконструкции зданий бывшей богадельни и школы Садовникова и Герасимова на Каменноостровском проспекте. Об этом написал «Петербургский дневник».
Специалисты рассчитывают завершить реконструкцию к концу 2023 года. На данный момент рабочие усилили конструктив здания, заменили перекрытия и инженерные коммуникации, продолжают реставрировать фасады и внутренние элементы.
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Совсем недавно начались работы по благоустройству территории и монтаж инженерного оборудования. Часть здания, которая выходит на Каменноостровский проспект, будет выполнена в стиле французского классицизма.
Строительство
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