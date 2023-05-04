Культура 04 мая 2023, 15:17 Здания бывшей богадельни и школы Садовникова и Герасимова в Петербурге отреставрируют к концу года

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В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в Петербурге рассказали о предполагаемом сроке завершения работ по реконструкции зданий бывшей богадельни и школы Садовникова и Герасимова на Каменноостровском проспекте. Об этом написал «Петербургский дневник».

Специалисты рассчитывают завершить реконструкцию к концу 2023 года. На данный момент рабочие усилили конструктив здания, заменили перекрытия и инженерные коммуникации, продолжают реставрировать фасады и внутренние элементы.

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Совсем недавно начались работы по благоустройству территории и монтаж инженерного оборудования. Часть здания, которая выходит на Каменноостровский проспект, будет выполнена в стиле французского классицизма.