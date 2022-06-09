Здание времен Екатерины II отреставрируют во Владимире

Во Владимире отремонтируют дом № 40 на Большой Московской, который имеет статус памятника архитектуры конца XVIII века. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

У здания начал рушиться фасад, образовалась огромная трещина. Пока ее прикрыли баннером.

Владельцы подготовили проектную документацию, инспекция государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области одобрила работы. Сейчас идет заключение договора с подрядчиком, который займется ремонтом здания.