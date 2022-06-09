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    09 июня 2022, 17:30

    Здание времен Екатерины II отреставрируют во Владимире

    Дарья Морозова

    Во Владимире отремонтируют дом № 40 на Большой Московской, который имеет статус памятника архитектуры конца XVIII века. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    У здания начал рушиться фасад, образовалась огромная трещина. Пока ее прикрыли баннером.

    Владельцы подготовили проектную документацию, инспекция государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области одобрила работы. Сейчас идет заключение договора с подрядчиком, который займется ремонтом здания.