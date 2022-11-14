Культура 14 ноября 2022, 14:25 Здание театра «Мюзик-Холл» отреставрируют в Петербурге

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Директор театра «Мюзик-Холл» Юлия Стрижак рассказала о поиске подрядчика для реконструкции исторического здания. Об этом написал «Петербургский дневник».

По ее словам, специалисты обследовали состояние исторического здания и по итогам проверки приняли решение объявить конкурс на разработку проекта реконструкции театра. Последний раз он ремонтировался почти 40 лет назад.

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«Здание нашего театра остро нуждается в реконструкции, а театральный зал — в сценических технологиях и современной акустической системе», — отметил художественный руководитель театра, дирижер Фабио Мастранджело.

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