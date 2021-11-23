Здание Штаба Ладожской флотилии превратят в музей

В здании Штаба Ладожской флотилии в Новой Ладоге появится музей истории блокады и Дороги жизни. Начать создавать экспозиции планируют уже в следующем году. Об этом написал «Петербургский дневник» со ссылкой на слова председателя Комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя.

Цой также отметил, что каменное здание долгое время стояло в заброшенном виде. Сейчас его состояние оценивается как неудовлетворительное. Работы по реставрации затронут не только его, но и близлежащие территории, сообщили «Невские новости».

В новом музее будут рассказывать о труде моряков на Дороге жизни, о роли Ладожской флотилии во время Великой Отечественной войны и о судьбах людей, служивших на флоте.