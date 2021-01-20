Завершился основной этап реставрации Спаса на Крови в Петербурге

С него частично начали убирать строительные леса. Полностью реставрацию планируют завершить к концу этого года.

«Строительные леса разобрали с отметки 81 метр до отметки 46 метров, произведена консервация до благоприятных погодных условий», — рассказал пресс-секретарь государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Игорь Стахеев