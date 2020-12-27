Завершились съемки сериала «Властелин колец»

«Последний кадр из Новой Зеландии. У меня не хватает слов, чтобы отблагодарить эту невероятную землю и ее прекрасных людей за все то, что здесь происходило последние полтора года», — написал режиссер сериала Хуан Антонио Байона на своей странице в Instagram. Подпись он сопроводил снимком своих голых ног на земле. По словам режиссера, ему не терпится вернуться туда вновь.

По данным издания, выйти на экраны сериал должен уже в 2021 году.

Съемки проекта стартовали в начале 2020 года, но из-за пандемии коронавируса организаторы были вынуждены приостановить работу до сентября.

Снявший «Властелина колец» режиссер Питер Джексон работает над документальным фильмом The Beatles: Get Back. В основу картины легли не известные ранее съемки ливерпульской четверки. Режиссер рассказал о работе над фильмом и показал несколько кадров, которые войдут в финальную версию. Для создания ленты авторы отсмотрели более 55 часов ранее не выходивших в открытый прокат пленок.