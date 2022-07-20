Иная точка зрения запрещена, а всех, кто не осуждает спецоперацию, на Украине травят и навязывают им свое мнение. Так продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал «360» ситуацию с украинским певцом Юрием Бардашем. Соотечественники загнобили его за поддержку СВО.

«Народ должен понимать, что, сопротивляясь спецоперации, подвергая опасности собственный народ, принимая на вооружение боевую технику из стран НАТО, они тем самым губят себя», — сказал Пригожин.

По его словам, теперь какого-то диалога не существует. Несогласным просто «затыкают рот и не дают возможности иметь собственную точку зрения, не дают другое представление о прекрасном, навязывая нам, лишая нас права говорить».

Пригожин пожалел Бардаша. Он, по его словам, никому ничего плохого не сделал, но его все равно начали травить. Продюсер напомнил, что в то время, когда Владимир Зеленский не был президентом Украины, он сам критиковал власть и смеялся над бывшим главой Украины Петром Порошенко. Отсюда резонный вопрос — почему тогда Зеленского не посадили, если он имел другую точку зрения.

Юрий Бардаш — создатель групп «Грибы» и Quest Pistols. Он выпустил песню, в которой критикует украинские власти и выступает против притеснения всего русского на Украине. После появления композиции на музыканта начали охотиться. От него даже ушла жена и запретила общаться с ребенком.