Pornhub покажет полнометражный фильм без порно. Зато бесплатно

Ранее картину концептуальной художницы Лейлы Вейнрауб уже показывали на престижных выставках. Съемки «Вымогательства» шли в течение 15 лет. Как отмечают критики, картина погружает зрителя в атмосферу клубной жизни — «с юмором и чувственностью».

На Pornhub лента будет доступна в течение месяца. После этого картина выйдет на ТВ и в iTunes. Сервис покажет фильм в качестве эксперимента по расширению аудитории. Сама же Вейнрауб надеется, что ее картина привлечет женщин.

«Этот фильм лишь часть общего направления по поддержке различных видов искусств, которым занимается Pornhub. Мы хотим, чтобы нашу платформу видели как место для талантливых и творческих людей», — рассказал бренд-директор Pornhub Алекс Клин.

По его словам, ранее некоторые художники уже заливали на платформу контент, который запрещен на YouTube или Vimeo из-за наличия в видео кадров с обнаженными телами, но полнометражный фильм на Pornhub выпускается впервые.

За прошлый год сайт Pornhub посетили 42 миллиарда раз при 115 миллионах в сутки. За это время в сервисе сделали 39 миллиардов уникальных поисковых запросов и загрузили 1,36 миллиона часов видео.