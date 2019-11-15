Актриса Кристен Белл, озвучивавшая одну из главных героинь Анну в мультфильме «Холодное сердце -2», не смогла удержаться и рассказала своим детям о сюжете. Чтобы они не поделились спойлерами с одноклассниками, она их запугала.

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Об этом актриса рассказал в эфире интернет-радио SiriusXM. Кристен призналась, что была в настроении побыть хорошей мамочкой, и выложила детям все подробности нового мультика.

Затем она сообразила, что нарушила контракт с The Walt Disney Company о неразглашении, и компания может подать на нее в суд. Актриса сказал детям, что их молчание чрезвычайно важно. Кристен также призналась, что у нее есть «страшилка», которая безотказно работает.

«Я сказала им, что, если они проболтаются, у них выпадут все зубы. Пока все зубы на месте», — отметила Белл.

Премьера мультфильма в России пройдет 28 ноября 2019 года.