Застолье россиян на Новый год предложили включить в список ЮНЕСКО
Письмо соответствующего содержания генеральному директору ЮНЕСКО Одрэ Азуле направил депутат Госдумы Виктор Зубарев. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на копию документа.
Парламентарий хочет «включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года, а также традицию новогоднего застолья в России». Об этом он попросил Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия. Праздник, напомнил Зубарев, в стране отмечают с 1700 года.
Новый год, отметил депутат, ждут и дети, и взрослые. Он стал «особым временем для выражения нашей культурной и исторической памяти».
«В Новый год в России включена целая летопись традиций, вплоть до празднования Старого Нового года», — пояснил парламентарий. Их нужно сохранить для молодых поколений, поскольку «самое семейное торжество» объединяет всех россиян и служит гуманизму.
Частью культурного наследия ЮНЕСКО, по словам Виктора Зубарева, могли бы стать новогодние «гастрономические бренды» России — оливье и селедка под шубой, пирог со «счастливой монеткой», традиционное «Советское шампанское» на праздничном столе.
Наследием, полагает депутат, могли бы стать и традиции творческого и художественного плана. Например, проведение детских утренников, наличие Деда Мороза и Снегурочки, хороводы вокруг елки, игры в снежки и массовые гулянья. В список автор письма предложил включить и семейный просмотр «Иронии судьбы», который уже давно превратился в традицию, распространенные приметы и поход в баню.