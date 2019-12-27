Застолье россиян на Новый год предложили включить в список ЮНЕСКО

Российские традиции празднования Нового года предложили включить в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Их важно сохранить для молодых поколений, заметил автор инициативы.

Письмо соответствующего содержания генеральному директору ЮНЕСКО Одрэ Азуле направил депутат Госдумы Виктор Зубарев. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на копию документа.

Парламентарий хочет «включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года, а также традицию новогоднего застолья в России». Об этом он попросил Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия. Праздник, напомнил Зубарев, в стране отмечают с 1700 года.

Новый год, отметил депутат, ждут и дети, и взрослые. Он стал «особым временем для выражения нашей культурной и исторической памяти».

«В Новый год в России включена целая летопись традиций, вплоть до празднования Старого Нового года», — пояснил парламентарий. Их нужно сохранить для молодых поколений, поскольку «самое семейное торжество» объединяет всех россиян и служит гуманизму.

Частью культурного наследия ЮНЕСКО, по словам Виктора Зубарева, могли бы стать новогодние «гастрономические бренды» России — оливье и селедка под шубой, пирог со «счастливой монеткой», традиционное «Советское шампанское» на праздничном столе.

Наследием, полагает депутат, могли бы стать и традиции творческого и художественного плана. Например, проведение детских утренников, наличие Деда Мороза и Снегурочки, хороводы вокруг елки, игры в снежки и массовые гулянья. В список автор письма предложил включить и семейный просмотр «Иронии судьбы», который уже давно превратился в традицию, распространенные приметы и поход в баню.