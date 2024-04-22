Культура 22 апреля 2024, 12:01 Заслуженный работник культуры Анна Евсеева ушла из жизни

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Пресс-служба Удмуртского республиканского колледжа культуры сообщила о смерти заслуженного работника культуры Анны Евсеевой. Ее не стало в возрасте 91 года, написал сайт Izhlife.

Анна Яковлевна работала в школах и диктором на радио, затем более 25 лет преподавала в Удмуртском культурно-просветительном училище. Около 20 лет она заведовала литературно-драматической частью Национального театра Удмуртии.

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Прощание с Евсеевой прошло 20 апреля в Ижевске.