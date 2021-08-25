Заслуженный деятель искусств Петербурга Владимир Максимков умер на 84-м году жизни

В Санкт-Петербурге накануне скончался заслуженный деятель искусств, профессор кафедры хорового дирижирования Консерватории Владимир Максимков. Он ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом рассказали «Невские новости».

Профессор проработал в этом учреждении 19 лет. Также на протяжении долгого времени он возглавлял Архангельскую хоровую капеллу. Причину смерти деятеля искусств не называют.

Владимир Максимков родился 14 апреля 1938 года в Ленинградской области. В1950 году окончил хоровое училище при Ленинградской хоровой капелле, которой в 1955 году присвоили имя композитора Михаила Глинки.