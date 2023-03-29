Культура 29 марта 2023, 18:00 Заслуженный артист России Владимир Смирнов ушел из жизни

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Актер Владимир Смирнов умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Рязанский государственный областной театр драмы.

Заслуженный артист России работал в Рязанском театре драмы более 40 лет с 1977 года. Причину смерти актера не разглашают.

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На счету Владимира Смирнова множество театральных работ. В том числе в спектаклях как «Кошка на раскаленной крыше», «На всякого мудреца довольно простоты», «Семейный портрет с посторонним», «Подари мне лунный свет», «Женитьба Белугина», «Красавец-мужчина», «Заложники любви», «Божьи одуванчики».

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