Культура 08 мая 2023, 15:46 Заслуженный артист России Виктор Шуляковский умер в 77 лет Театр на Таганке сообщил о смерти актера Виктора Шуляковского Мосфильм

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Ведущий актер Московского театра на Таганке и заслуженный артист России Виктор Шуляковский умер в возрасте 77 лет. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения, актер скончался в минувшее воскресенье, 7 мая.

В Московском театре на Таганке Шуляковский работал с 1974 года и выходил на сцену в спектаклях «Владимир Высоцкий», «Живаго», «Дом на набережной» и других.

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«Виктор Александрович был одним из ведущих актеров», — заявили в пресс-службе театра и добавили, что соболезнуют родным и близким артиста.

«Известия» напомнили, что зрителям Шуляковский известен по своей игре в кино. Он снимался в многосерийном телевизионном фильме «Следствие ведут ЗнаТоКи», а также появялся в картинах «Серые волки», «Мертвые души», «Эскадрон гусар летучих» и «Бумер. Фильм второй».