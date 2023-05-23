Культура 23 мая 2023, 18:53 Заслуженный артист России Александр Зайцев ушел из жизни

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В понедельник, 22 мая, не стало российского актера Александра Зайцева, заслуженный артист РФ ушел из жизни на 64-м году. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на пресс-службу Рязанского театра драмы.

Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь, передает РИА ФАН. На счету Александра Зайцева множество театральных работ, в том числе главные роли в спектаклях «Наполеон Первый», «Машенька» и «Бешеные деньги».

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