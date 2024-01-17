17 января 2024, 17:39
Заслуженный артист Янин: китайский классический балет выращен на русской закваске
Заслуженный артист России и солист Большого театра Геннадий Янин назвал СССР прародителем китайского классического балета. Об этом сообщило ИА НСН.
Танцовщики из КНР впервые выступят в Новосибирске вместе с российскими артистами балета. Янин счел проект очень интересным и отметил высокий уровень мастерства иностранных коллег.
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«В те времена, когда СССР крепко дружил с Китаем, очень много советских мастеров балета работали в Китае, поэтому китайский классический балет выращен на русской закваске», — высказался эксперт.
Он также вспомнил, как посетил тренировку в Пекине. Китайские танцовщики обладают изящной костной системой, которая позволяет им исполнять удивительные элементы, заявил Янин.
СССР
Китай
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