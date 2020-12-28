Защищать памятники культуры решили предложить общественным инспекторам

Статусом общественного инспектора наделят горожан, которые готовы помогать в сохранении объектов культурного наследия. Они получили бы право беспрепятственно заходить почти во все помещения исторических зданий, снимать на камеру обнаруженные нарушения, участвовать в проверках и помогать госорганам следить за эксплуатацией памятников.

Общественными проверяющими могут стать только граждане России, прошедшие аттестацию, сообщила «Парламентская газета».

Заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Наталья Костенко планирует внести соответствующий законопроект в Госдуму.

В списке с объектами культурного наследия федерального значения числится 16 тысяч памятников истории и культуры. Регионы признали таковыми около 77 тысяч объектов. К ним относятся, например, усадьбы, монументы, посвященные историческим личностям, братские могилы солдат, дома известных людей, а также строения, уникальные с точки зрения архитектуры.

Граждане или компании вправе брать в аренду здания, признанные памятниками истории и культуры. Однако они обязаны соблюдать жесткие требования к сохранению и использованию этого имущества.

Закон об объектах культурного наследия допускает, что содействовать государственным органам в сохранении, использовании, популяризации и госохране памятников могут только общественные и религиозные объединения. А активисты среди горожан не наделены таким правом. Поэтому Костенко предложила ввести в России институт общественных инспекторов в области охраны объектов культурного наследия. Благодаря ему россияне безвозмездно помогали бы госорганам защищать памятники.