«Заранее трепещу»: критик Фомин спрогнозировал успех фильма «Декабрь» про Есенина

Кинокритик Валерий Фомин спрогнозировал успех картины «Декабрь» про Сергея Есенина. В ленте будет рассказываться о последних днях жизни поэта, сообщило РИА ФАН.

«Заранее трепещу, потому что несколько раз уже в кино были попытки: и сериал был о Есенине, и приличные актеры играли. Могу только заранее пожелать удачи. Номер очень сложный, тяжелый, исполнить его смогут только большие мастера. Дай бог, чтобы в данном случае получилось», — подчеркнул специалист.

По его мнению, фильм понравится зрителю, так как творчество Есенина очень популярно. Стихи поэта пользовались раньше и пользуются сейчас всеобщим признанием. Фомин выразил надежду, что создателям ленты удалось осуществить все задумки.

Картина выйдет в прокат в декабре текущего года.