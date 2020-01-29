Запрещенный в России фильм «Дау» вошел в программу Берлинале

По данным сайта «Газета.ru», этот фильм запретили в прокате в России из-за кадров, которые по мнению Министерства культуры, пропагандируют порнографию.

Хржановский работал над фильмом 12 лет, премьерный показ прошел в Париже в январе прошлого года. Один из эпизодов фильма также покажут в специальной программе Берлинале.