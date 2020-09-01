Заповедник «Херсонес Таврический» проведет фестиваль славянской культуры

«Посетителей музея-заповедника встретят национально-культурные общества, которые представят вниманию зрителей выставку декоративно-прикладного искусства и праздничную концертную программу», — рассказали в пресс-службе музея.

Для гостей выступят народные коллективы. В программу включены гулянья и выставки, которые подготовили участники национально-культурных обществ. Посетители смогут прийти на праздник с 10:00 до 14:00.