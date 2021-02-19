Запашный прокомментировал назначении Белякова главой Росгосцирка

Сергей Беляков сменил Владимира Шемякина на посту генерального директора Росгосцирка. Ранее Беляков занимал должность временно исполняющего обязанности главы. Эдгард Запашный положительно отозвался о назначении Белякова на эту должность, сообщил сайт Daily Storm.

«Он [Беляков] 28 лет в структуре: был артистом цирка, директором трех цирков, замгендиректора, является крепким продюсером. А эти менеджеры, кто к нам приходили, они даже не попрощались, они просто занимали кабинет. Надеюсь, что Беляков справится с этой работой», — добавил директор Большого Московского государственного цирка Запашный.

Запашный был одним из тех, кто рекомендовал Белякова на данный пост. Он заявил, что Беляков понимает всю ответственность и справится с должностью намного лучше своих предшественников.

Артист опроверг слухи о поддельном дипломе Белякова и добавил, что всех участников конкурса строго проверяют. Помимо Белякова, дрессировщик отметил программу директора Екатеринбургского государственного цирка Тамары Бортниковой.