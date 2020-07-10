Замурованную комнату нашли в особняке XIX века. Она хранила тайну

Особняк пустовал долгое время, но затем его приобрела на аукционе молодая семья. В здании многие годы никто не жил, поэтому новые хозяева решили сделать ремонт.

Владельцы оказались наблюдательными: на фасаде дома они обнаружили окна, которые шли из неизвестной им комнаты. Поэтому они поняли, что в особняке имеется скрытое помещение.

Родственники разрушили несколько стен. За ними оказалась спальня, в которую никто не входил 102 года. В комнате стояла мебель, находились личные вещи молодого человека — офицера.

Тогда новые владельцы дома выяснили, кто жил в замурованной комнате. Особняк ранее принадлежал семейной паре по фамилии Рошеро. Их сын Юбер служил кавалеристом в Первую мировую войну. В 1918 году он погиб в Бельгии в возрасте 22 лет. Родители тяжело перенесли смерть сына. Поэтому они замуровали его комнату, чтобы никто и никогда не потревожил память о нем. В 1935-м супругам пришлось покинуть деревню. Дом они продали, а нового владельца заставили пообещать, что комнату Юбера никто не тронет. Военный генерал, переехавший в особняк, сдержал свое слово.

После в том особняке выросло несколько поколений: дети генерала, его внуки и правнуки. В 2014 году умерла хозяйка, а остальные обитатели разъехались. Позже дом выставили на аукцион.

Открыватели замурованной комнаты рассказали, какое ощущение испытали после разрушения стен. Им показалось, что ее обитатель вышел по делам и вскоре вернется.

Новые хозяева решили ничего не менять в помещении. В будущем планируется проводить экскурсии и рассказывать гостям о семье Рошеро и молодом офицере-кавалеристе.