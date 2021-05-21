Заморожена реконструкция рынка на Апраксином дворе в Петербурге

Смольный заморозил реконструкцию знаменитого рынка в Апраксином дворе. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Глава комитета по законодательству городского парламента Денис Четырбок отметил, что у комплекса всего двора нет одного владельца. Поэтому невозможно передать все строения инвестору, который бы занялся их реконструкцией.

«К сожалению, мы можем констатировать, что в последнее время затухла немного инициативность в решении этого вопроса», — заключил он.