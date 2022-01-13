Замглавы МИД Рябков признался в любви к музыке Канье Уэста, Леди Гаги и Oxxxymiron

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков признался, что с большим наслаждением слушает американскую поп- и рэп-музыку. Ему нравятся Леди Гага и Канье Уэст. А из россиян дипломат высоко ценит Oxxxymiron.

«Если бы рэп Oxxxymiron наложить на музыку мистера „Йе“ (Канье Уэст), наверное, это было бы хорошо. Тексты Oxxxymiron поразительны по своей глубине, их лучше слушать, на мой взгляд, убрав музыкальный фон, и изучать», — сказал Рябков в интервью RTVI.

Он впечатлен тем, как Oxxxymiron складывает слова и строит ассоциации — «осуществляет качественные скачки, как электрон с одной орбиты на другую».

В декабре минувшего года первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сравнила все того же Oxxxymiron с поэтами Серебряного века. Она призналась, что решилась послушать новый альбом благодаря журналистам. Некоторые композиции действительно ей понравились. С некоторыми вещами Драпеко все равно согласиться не может, потому что идеология не совпадает, но у рэпера, по ее словам, все равно «есть чему поучиться».