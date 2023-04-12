Культура 12 апреля 2023, 17:38 Зам худрука Александринского театра Чепуров рассказал об уникальности пьес Островского Зам худрука Александринского театра Чепуров: Островский показал картину русской жизни

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Пьесы Островского и по сей день остаются актуальными. Их ставят на сценах многих российских театров. Заместитель художественного руководителя Александринского театра Александр Чепуров рассказал, в чем уникальность его произведений. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По словам специалиста, Островский в своих произведениях изображал широкую картину русской жизни. Он демонстрировал быт представителей разных слоев общества. По этой причине многие люди до сих находят в его произведениях что-то близкое для себя.

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«Если мы говорим, что Пушкин — это энциклопедия русской жизни, то Островский — трижды энциклопедия. Вот поэтому каждая эпоха, которая обращается к его творчеству, обязательно находит в нем что-то важное и новое для себя», — объяснил он.