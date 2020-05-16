Закрытым российским кинотеатрам нашли замену

Издание обратило внимание на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, где появилась информация о возобновлении коммерческих показов. Первый сеанс состоялся 8 мая. Оказалось, что речь идет об автокинотеатрах. Зрители могут смотреть фильм в своих машинах, сохраняя социальную дистанцию и не контактируя с другими людьми.

Первым заработал калининградский автокинотеатр «Ночной дозор», входящий в состав сети «Люмен Фильм». По словам представителя головной организации, для начала работы пришлось просить официальное разрешение руководства региона.

Фильмом, который открыл работу кинотеатра, стала российская лента 2018 года «Вечная жизнь Александра Христофорова». «Ночной дозор» заработал на показе 44 тысячи рублей, продав 98 билетов. По правилам кинотеатра, билеты приходится брать не на зрителя, а на автомобиль. Первый показ оказался и самым большим по сборам.

Второй фильм «Идеальные незнакомцы» позволил заработать калининградскому автокинотеатру 19 тысяч рублей. Показ прошел 13 мая.

В тот же день в Новосибирске начал работать автокинотеатр Skyline Cinema. Как сообщил представитель компании, там прошел показ американского фильма 2015 года «Левша». На сеанс приехало 13 автомобилей. Собрать удалось шесть тысяч рублей. В компании отметили, что пока не решили насчет полномасштабной работы автокинотеатра.

Из-за начала распространения коронавируса Министерство культуры рекомендовало российским кинотеатрам приостановить работу с 23 марта. Правительство включило кинотеатры в список пострадавших отраслей. В качестве одной из мер поддержки их освободили от платы за аренду государственных зданий. Однако большинство кинозалов находится в торговых центрах.

Президент России Владимир Путин на этой неделе объявил об окончании режима нерабочих дней. При этом он оставил решение о смягчении или отмене ограничительных мер за губернаторами регионов. В частности, с 19 мая в Свердловской области откроются торговые центры.