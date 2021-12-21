Два главных курганских театра закроют на ремонт

Областной драмтеатр и театр кукол «Гулливер» в Кургане закроют на ремонт. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Instagram губернатора региона Вадима Шумкова.

«С 2022 года оба главных театра — областной драматический театр и кукольный театр „Гулливер“ входят в капитальный ремонт. <…> Коллеги-строители будут стараться работать побыстрее, но с целью безопасности, а также, чтобы внутренний ремонт не помешал ставить спектакли, обоим театрам временно придется поработать на других площадках», — написал губернатор.

Он отметил, что оба здания обветшали и нуждаются в ремонте. На их восстановление выделили около 200 миллионов рублей.