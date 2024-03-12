Культура 12 марта 2024, 13:21 Заключительный роман трилогии Фредрика Бакмана вышел на платформе «VK Музыка»

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В России выпустили аудиосериал «После бури» по заключительному роману трилогии шведского писателя Фредрика Бакмана о жителях городов Бьорнстада и Хеда. Первые два выпуска опубликовали в сервисе «VK Музыка».

«После бури» стал продолжением книг «Медвежий угол» и «Мы против вас». Выхода заключительного романа ждали с 2021 года, в России сделали на его основе аудиосериал. Его озвучил Михаил Хрусталев.

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Две первые серии вышли в разделе «Книги и шоу» сервиса «VK Музыка» и в музыкальном разделе мобильного приложения «ВКонтакте». Следующие эпизоды планировали публиковать раз в неделю.

«ВКонтакте»

Фредрик Бакман в своей трилогии рассказал о соперничавших хоккейных городах Бьорнстаде и Хеде. По сюжету главные герои, Мая Андерсон и Беньи Ович, вернулись домой и поверили в светлое будущее. Но конфликт с соседями вышел на новый уровень и распространился за пределы ледовой площадки.

Пользователи «VK Музыка» смогли не только послушать аудиосериал, но и сравнить свои музыкальные предпочтения с любимыми треками звезд. В проекте приняли участие Сергей Жуков, Тимати, Сергей Бурунов и другие.