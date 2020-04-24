Заключенные создали мультфильм о приключениях Колобка. В их версии он сел на 20 лет

Курганские заключенные создали пластилиновый мультфильм о приключениях колобка с вредными привычками. Премьера прошла на кабельном телевидении лечебно-исправительного учреждения.

Мультфильм назвали «Как Колобок попал в тюрьму». Как рассказали в пресс-службе УФСИН России по Курганской области, психолог Наталья Москвина внедрила элементы арт-терапии в программу работы с алко- и наркозависимыми осужденными.

«По сюжету, юный главный герой, расстроенный ссорой с близкими, не смог противостоять уговорам „друзей“ и впервые попробовал запретное вещество. С того момента он „покатился по наклонной“, встречая на своем пути все более зловещих персонажей с алкоголем и наркотиками. Так Колобок опускался все ниже, пока не докатился до преступления», — рассказали в пресс-службе УФСИН.

Источник: УФСИН России по Курганской области

Авторы наказали Колобка 20 годами лишения свободы. В конце главный герой освобождается, но понимает, что «он стар, зол и одинок».

Москвина рассказала, что ее подопечные слепили всех персонажей из пластилина и отсняли все сцены по кадрам. По словам психологов, многие участники ее эксперимента во время создания мультика совершили важные для себя открытия, касающиеся ответственности и чувства вины за совершенное преступление.