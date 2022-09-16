Закладка нового дома для двух петербургских архивов пройдет осенью 2022 года | 360°

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Закладка нового дома для двух петербургских архивов пройдет осенью 2022 года

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Церемония закладки нового здания для двух архивов запланирована в Санкт-Петербурге осенью 2022 года. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на Архивный комитет города.

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Председатель ведомства Петр Тищенко уточнил, что это событие сыграет значимую роль для архивной службы не только в городе, но и во всей стране. Фонд капитального строительства и реконструкции начал конкурс на постройку комплекса. Новый дом разместится на площади 18 тысяч квадратных метров около станции метро «Ладожская».

«На данный момент по этому адресу находится пустой земельный участок», — рассказали в администрации Красногвардейского района.

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