Закари Ливай, ставший звездой фильма «Шазам!», сыграет в фильме об узниках Гуантанамо
Актер Закари Ливай, сыгравший в фильме «Шазам!» появится в фильме о тюрьме Гуантанамо. Картину поставит Кевин Макдональд, сообщил The Hollywood Reporter.
Актер сыграет федерального агента Нила Бакленда. Кроме Ливайа в ленте снимутся Бенедикт Камбербэтч, Джоди Фостер и Шейлин Вудли, написала «Газета.ru».
Фильм будет снят по книге Мохаммеда ульд Слахи «Дневник Гуантанамо». Автор книги провел в знаменитой тюрьме много лет без суда и следствия и рассказал о тяжелой жизни в заключении.