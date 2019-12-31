Закари Ливай, ставший звездой фильма «Шазам!», сыграет в фильме об узниках Гуантанамо

Актер сыграет федерального агента Нила Бакленда. Кроме Ливайа в ленте снимутся Бенедикт Камбербэтч, Джоди Фостер и Шейлин Вудли, написала «Газета.ru».

Фильм будет снят по книге Мохаммеда ульд Слахи «Дневник Гуантанамо». Автор книги провел в знаменитой тюрьме много лет без суда и следствия и рассказал о тяжелой жизни в заключении.