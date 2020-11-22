Зак Снайдер опубликовал трейлер своей версии «Лиги справедливости»

Режиссер Зак Снайдер, монтирующий авторскую версию фильма «Лига справедливости», опубликовал трейлер картины. Это произошло спустя три года со дня выхода «Лиги» в прокат.

В черно-белом ролике показано объединение супергероев «Лиги справедливости» перед лицом зла. Там также можно увидеть злодеев Степпенвулфа и Дарксайда. Существует и цветная версия трейлера.

На кадры наложена песня «Аллилуйя» Леонарда Коэна. Композиция, судя по всему, отражает отношение режиссера к проекту.

Коэн рассказывает историю музыканта, который безуспешно пытался произвести впечатление на возлюбленную своими песнями. Ссылки на библейских персонажей — Давида и Самсона — расширяют тематику до обсуждения самой природы любви. Будь то восхваление Давидом Бога или любовь Самсона и Далилы. Давиду его любовь дает власть над врагами, тогда как любовь Самсона делает его бессильным перед предательством любимой.

Снайдер сообщил, что все дополнительные сцены для режиссерской версии фильма уже сняты.

Режиссер, изначально снимавший «Лигу справедливости», в мае 2017 года вышел из проекта из-за самоубийства дочери. Так же поступила его жена — продюсер Дебора Снайдер.

Финальную версию делал Джосс Уиндон. В прокате картина собрала 657 миллионов долларов, не окупив бюджет и затраты на маркетинг.